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Страна и мир

Россия и Турция вместе нанесли удары по ИГ в Алеппо

ВКС России и ВВС Турции 26 января провели совместную воздушную операцию против террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Алеппо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Операция была проведена в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. В результате были уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков.

Отмечается, что действия Москвы и Анкары были согласованы с сирийской стороной.

К воздушной операции от России привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, а от Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4.

Ранее сообщалось, что в результате совместного удара ВКС России и сил международной коалиции в Сирии были уничтожены боевики ИГ и их склады.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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