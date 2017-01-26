0
22:05
Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
15:47
100% акций кинотеатра «Октябрь» в Пскове и аэродромный комплекс в Великих Луках включены в план приватизации
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
14:33
Депутаты решили доработать поправки в закон господдержке инвестиционной деятельности в Псковской области
12:36
ОЭЗ «Моглино» снизила ставки аренды и выкупа земельных участков сразу в 100 раз
12:00
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
Еще новости
Экономика

Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах

Российские автодилеры просят Минпромторг поднять максимальную планку стоимости автомобилей, на которые распространяются программы господдержки, с нынешних 1,15 млн руб. до 1,8 млн. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации дилеров Вячеслав Жигалов на «круглом столе» в Общественной палате России, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, для автодилеров должны быть доступны различные меры господдержки, которые распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, например льготные финансовые программы, кредитные гарантии, лизинг.

На фоне кризиса российского авторынка в 2016 году в стране закрылись около 300 автосалонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах
26 января 2017
Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
100% акций кинотеатра «Октябрь» в Пскове и аэродромный комплекс в Великих Луках включены в план приватизации
26 января 2017
100% акций кинотеатра «Октябрь» в Пскове и аэродромный комплекс в Великих Луках включены в план приватизации 2
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1
Депутаты решили доработать поправки в закон господдержке инвестиционной деятельности в Псковской области
26 января 2017
Депутаты решили доработать поправки в закон господдержке инвестиционной деятельности в Псковской области 2
ОЭЗ «Моглино» снизила ставки аренды и выкупа земельных участков сразу в 100 раз
26 января 2017
ОЭЗ «Моглино» снизила ставки аренды и выкупа земельных участков сразу в 100 раз 7
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
26 января 2017
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы 4
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
26 января 2017
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor 1

Идет загрузка...