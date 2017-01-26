Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах
Российские автодилеры просят Минпромторг поднять максимальную планку стоимости автомобилей, на которые распространяются программы господдержки, с нынешних 1,15 млн руб. до 1,8 млн. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации дилеров Вячеслав Жигалов на «круглом столе» в Общественной палате России, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, для автодилеров должны быть доступны различные меры господдержки, которые распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, например льготные финансовые программы, кредитные гарантии, лизинг.
На фоне кризиса российского авторынка в 2016 году в стране закрылись около 300 автосалонов.