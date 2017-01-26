Газификация Псковской области стала темой парламентского часа

22:20, 26 января 2017, ПАИ

Вопрос о газификации Псковской области стал темой парламентского часа 6-й сессии областного Собрания депутатов. Подробный доклад о проделанной работе и перспективах строительства новых газопроводов в регионе парламентариям представил заместитель губернатора области Александр Кузнецов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Газификация области началась в 1972 году. На сегодняшний день из 26 муниципальных образований области газифицированы 15, включая Псков и Великие Луки. Природный газ есть в 162 тысячах домовладений. Вице-губернатор отметил, что за последние восемь лет год уровень газификации природным газом вырос с 44,2 до 51,5%.

Александр Кузнецов напомнил, что активная работа по развитию газификации на территории области ведётся в рамках подписанного администрацией региона с ПАО «Газпром» соглашения о сотрудничестве и договора о газификации – «Газпром» обеспечивает строительство подводящих межпоселковых газопроводов, а администрация обеспечивает строительство распределительных газопроводов внутри населённых пунктов и подготовку потребителей к приёму газа. За период действия соглашения построено 238 км межпоселковых газопроводов до населенных пунктов Бежаницкого, Великолукского Островского, Палкинского, Печорского, Псковского и Пыталовского районов.

В области действует региональная программа газификации, рассчитанная до 2021 года. Вице-губернатор отметил, что в настоящее время на выполнение обязательств, взятых исполнительной властью по закону «О газификации жилищного фонда Псковской области», необходимо около 300 млн рублей на реализацию 54 заявок от администраций муниципальных образований (это 2049 домовладений).

В своём докладе Александр Кузнецов не обошёл стороной и проблемы: «На протяжении последних лет Псковская область входит в отопительный период при наличии задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за природный газ». Заместитель главы региона отметил, что губернатором Андреем Турчаком и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» подписан пятилетний график погашения просроченной дебиторской задолженности за предъявленный природный газ проблемных предприятий Псковской области.

Кроме того, Александр Кузнецов рассказал депутатам о ближайших планах. В первом полугодии 2017 года «Газпром» планирует завершить работы по строительству межпоселковых газопроводов для газоснабжения населённых пунктов Великолукского, Невельского, Островского районов. Наиболее значимое перспективное мероприятие – строительство второго этапа межпоселкового газопровода ГРС Великие Луки – п. Кунья.

«Мы видим механизмы по реализации наших планов, и они подкреплены источниками финансирования», – подытожил своё выступление Александр Кузнецов.

Воспользовавшись возможностью получить разъяснения от заместителя губернатора, депутаты задали Александру Кузнецову многочисленные вопросы.

Вице-спикер Борис Полозов обратил внимание, что в докладе не прозвучала информация о строительстве обещанного газопровода до Опочки. Александр Кузнецов уточнил, что до 2020 года планируется строительство газопровода высокого давления до Новоржева и Пушкинских Гор, после чего начнётся строительство межпоселкового газопровода в Опочку.

«Что у нас по тарифам на тепло по районным центрам? Поступают жалобы от граждан, что высокие тарифы», – поднял тему тарифного регулирования заместитель председателя областного Собрания Анатолий Копосов. Отвечая на вопрос депутата, Александр Кузнецов сказал, что резкого скачкообразного повышения тарифов в области не было и не будет, но признал, что «есть, над чем работать». В качестве удачного примера вице-губернатор привёл Себежский район, где после введения в эксплуатацию новой котельной используются только местные виды топлива, что снижает затраты на отопление.

«Эта программа продолжается, будем работать и стремиться, чтобы тарифы не повышались», - сказал Александр Кузнецов.

Депутат Олег Савельев поинтересовался сроками строительства межпоселкового газопровода на Кунью. «Это долгоиграющая тема, - подтвердил вице-губернатор. – Газпром уже завершает конкурсные процедуры по отбору подрядной организации, и мы рассчитываем, что в течение полугода строительство будет завершено в полном объёме».

Аналогичный ответ прозвучал и на вопрос депутата Алексея Фёдорова о строительстве первой очереди Борковского газопровода – завершить эти работы планируется в первом полугодии 2017 года.

«Предусмотрены ли льготы для социально незащищенных граждан при подключении газа?» - задала вопрос депутат Марина Борисенкова.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, - поблагодарил парламентария за внимание к важной теме Александр Кузнецов. – Сумма 57 тысяч рублей за технологическое подключение существенная, и мы рассматриваем вопрос о возможности оказания адресной помощи по принципу нуждаемости».

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Александр Братчиков попросил уточнить, за счёт каких средств будут гаситься долги перед «Газпромом». Александр Кузнецов ответил, что в текущем году размер субсидий для муниципальных предприятий должников будет увеличен, и за счёт поступивших из бюджета области средств они и смогут платить долги.

Председатель Собрания Александр Котов усомнился, что муниципальным ресурсоснабжающим предприятиям, которые являются основными должниками за потребленный газ, хватит выделяемых областью субсидий.

«Очень правильный вопрос. Не буду лукавить, что субсидии в полном объёме покроют потребность предприятий. Мы рассматриваем вопрос об увеличении субсидирования», - ответил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Получив ответы на все интересующие вопросы, депутаты в соответствии с регламентом приняли постановление по парламентскому часу с формулировкой «принять информацию к сведению».

Вопрос газификации региона по-прежнему будет находиться на контроле регионального парламента.