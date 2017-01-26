Псковская область получила федеральные средства на строительство новой школы в Великих Луках и ремонт спортивных залов в сельских школах

22:23, 26 января 2017, ПАИ

Псковской области выделены федеральные субсидии в размере 585 млн 493 тысяч рублей. Поправки, отражающие безвозмездное поступление в региональную казну средств из федерального бюджета, внесены в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Основная часть финансовой помощи – 574 млн рублей предназначается для строительства новой школы в Великих Луках в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

Еще 11 млн 493 млн рублей выделены на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Средства будут направлены на ремонт спортивных залов и покупку инвентаря.

Выделение федеральных субсидий подразумевает обязательное софинансирование со стороны региона. В бюджете Псковской области на эти цели будет предусмотрено 175 млн 648 тысяч рублей, которые планируется получить за счёт продажи государственного имущества.