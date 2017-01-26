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Политика

МИД России не ожидает пророссийского курса от администрации Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что Москва не ждет, что новая администрация США будет пророссийской, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не ожидаем удобных партнеров — или партнеров, которые будут проводить какой-то пророссийский курс, потому что это наивно, это несерьезный разговор», — сказала она.

Дипломат добавила, что никто не ждет пророссийски настроенных лидеров, министров, руководителей и так далее.

«Все ждут прагматичного подхода к решению общих проблем», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий по поводу возможности новой «перезагрузки» отношений с США.

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