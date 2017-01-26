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На крыше электрички в Петербурге нашли тело подростка

На крыше электрички в депо Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге обнаружили тело подростка. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, состав прибыл из Луги, после чего его отогнали в депо. Во время осмотра на крыше одного из вагонов обнаружили мертвого подростка. По информации kp.ru, тело находилось на крыше порядка трех дней.

По предварительным данным, погибшему было около 14-16 лет, он умер от электротравмы.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «На место происшествия выехала группа для проведения следственных действий в составе следователей и криминалистов следственного управления» — уточняется на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

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