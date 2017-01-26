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Политика

Стена на границе с Мексикой будет стоить США $15 млрд

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что конгресс продвигается в обсуждении строительства стены на границе США с Мексикой, и в ходе анализа выяснилось, что стоимость стены составит от $12 млрд до $15 млрд, сообщает Reuters.

Вместе с тем Макконнелл и спикер палаты представителей Пол Райан не уточнили, кто будет платить за возведение оградительного сооружения.

«Мы ожидаем, что на эту статью расходов будет выделен дополнительный бюджет», — сказал Макконнелл.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Энрике Пена Ньето не приезжать в Вашингтон, если его страна не намерена оплачивать постройку стены на границе между двумя странами.

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