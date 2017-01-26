Психологи: Любители чёрного юмора умнее других

22:54, 26 января 2017, ПАИ

Не всем людям нравится черный юмор. Но те, кто любит подобные шутки, как правило, умнее. К такому выводу пришли психологи из Венского медицинского университета (Австрия).

В их исследовании приняли участие 156 человек. Добровольцев попросили оценить мультфильмы с черным юмором.

Затем их спросили, поняли ли они шутку, а также считают ли ее хорошей, вульгарной или интересной. Кроме того, участники прошли тесты на интеллект, эмоциональную стабильность и агрессивность.

Как выяснилось, люди, которые поняли и оценили черный юмор, лучше справились с тестами на вербальный и невербальный интеллект. При этом у них оказались ниже уровни эмоциональной неустойчивости и агрессивности по сравнению с остальными.

Ученые полагают: вероятно, для того, чтобы понимать черный юмор и улавливать смысл таких шуток, необходимы развитые когнитивные и эмоциональные навыки, передает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что изменения в чувстве юмора у человека могут быть ранним симптомом надвигающейся деменции. Медики обследовали 48 пациентов с лобно-височной деменцией. Анализ анкет друзей и родственников этих пациентов показал, что многие заметили изменения в чувстве юмора своих родных за несколько лет до того, как им был поставлен печальный диагноз. Среди таких необычных изменений, например, неподобающий случаю смех во время трагических событий.