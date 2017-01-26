0
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
18:03
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
16:05
Секта защитничков
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
13:37
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
Еще новости
Общество

Психологи: Любители чёрного юмора умнее других

Не всем людям нравится черный юмор. Но те, кто любит подобные шутки, как правило, умнее. К такому выводу пришли психологи из Венского медицинского университета (Австрия).

В их исследовании приняли участие 156 человек. Добровольцев попросили оценить мультфильмы с черным юмором.

Затем их спросили, поняли ли они шутку, а также считают ли ее хорошей, вульгарной или интересной. Кроме того, участники прошли тесты на интеллект, эмоциональную стабильность и агрессивность.

Как выяснилось, люди, которые поняли и оценили черный юмор, лучше справились с тестами на вербальный и невербальный интеллект. При этом у них оказались ниже уровни эмоциональной неустойчивости и агрессивности по сравнению с остальными.

Ученые полагают: вероятно, для того, чтобы понимать черный юмор и улавливать смысл таких шуток, необходимы развитые когнитивные и эмоциональные навыки, передает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что изменения в чувстве юмора у человека могут быть ранним симптомом надвигающейся деменции. Медики обследовали 48 пациентов с лобно-височной деменцией. Анализ анкет друзей и родственников этих пациентов показал, что многие заметили изменения в чувстве юмора своих родных за несколько лет до того, как им был поставлен печальный диагноз. Среди таких необычных изменений, например, неподобающий случаю смех во время трагических событий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
26 января 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 27
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
26 января 2017
Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев
26 января 2017
В Псков вернутся лошади добросовестных хозяев 5
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
26 января 2017
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО 1

Идет загрузка...