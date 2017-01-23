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Пенсии

Россиян устраивает пенсия в размере от 5 до 30 тысяч рублей

Притязания россиян относительно размера будущей пенсии в абсолютных числах невелики. Подавляющее большинство (76,8%) устроили бы выплаты в диапазоне от 5 до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные социологического опроса. 

При этом около трети всех респондентов называли приемлемой сумму в 15-20 тыс. рублей. Лишь 22,7% заявили о желании получать 30-40 тыс. рублей в месяц.

Причина таких скромных пожеланий кроется в нынешнем уровне пенсий, который в среднем составляет около 13 тыс. рублей, отмечает источник.

«Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — пояснила ректор проводившего опрос Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

При этом, если рассматривать ожидаемый размер пенсии, исходя из коэффициента замещения зарплаты, то оказывается, что запросы граждан не так уж малы. Целых 36% ориентировались в расчетах на коэффициент в 70% от оклада, 19% рассчитывали на 60–70%, еще 20% — на 40–50%. В реальности же коэффициент в среднем составляет 35,7%.

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