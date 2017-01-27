Миллионы человек в России стали жертвами нового вида кибермошенничества

08:19, 27 января 2017, ПАИ

Несколько миллионов человек стали жертвами нового вида мошенничества в интернете. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Яндекс».

По оценкам «Яндекса», более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры похищают данные о банковских картах.

«К примеру, вы собираетесь купить билеты в кино, переходите к окну проведения оплаты, а вредоносное расширение считывает все данные, которые вы ввели», — объяснили в «Яндексе».

Согласно данным компании, с такими проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек. Вредоносные плагины были идентифицированы в самых популярных магазинах расширений.

В первую очередь, речь идет о плагинах, которые устанавливаются в виде надстроек на браузер и позволяют пользователям получать полезную информацию, не посещая сайты. Эти программы можно установить как в мобильной версии браузера, так и в десктопной.