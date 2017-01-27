0
11:46
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
09:34
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
08:31
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
18:03
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
Еще новости
Общество

Миллионы человек в России стали жертвами нового вида кибермошенничества

Несколько миллионов человек стали жертвами нового вида мошенничества в интернете. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Яндекс».

По оценкам «Яндекса», более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры похищают данные о банковских картах.

«К примеру, вы собираетесь купить билеты в кино, переходите к окну проведения оплаты, а вредоносное расширение считывает все данные, которые вы ввели», — объяснили в «Яндексе».

Согласно данным компании, с такими проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек. Вредоносные плагины были идентифицированы в самых популярных магазинах расширений.

В первую очередь, речь идет о плагинах, которые устанавливаются в виде надстроек на браузер и позволяют пользователям получать полезную информацию, не посещая сайты. Эти программы можно установить как в мобильной версии браузера, так и в десктопной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
27 января 2017
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
27 января 2017
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников 2
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
27 января 2017
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января 1
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
26 января 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 34
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1

Идет загрузка...