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Общество

Чистить и угощать скотину советует сегодня народный календарь

27 января наступил день Нины – обряды скотины, пишет сalend.ru.

Свое первоначальное название день получил в честь святой Нины. Так звали грузинскую царицу, которая в IV веке ввела в своей стране христианство. По преданию, на апостольский подвиг Нину благословил сам Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.

Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину». 

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель

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