Жертв Холокоста вспоминают сегодня в мире

08:52, 27 января 2017, ПАИ

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), пишет сalend.ru.

Этот День утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, началось тогда с минуты молчания. Первым слово взял Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек.

На сессию приехали не только политики, были среди приглашенных и люди, непосредственно пережившие пытки нацистов.

Как сообщалось, проведение такого заседания стало возможным после продолжительных дипломатических усилий Израиля, США, России, Европейского союза и других стран, в результате чего 156 стран поддержали организацию этого мероприятия.

Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня там и в Освенциме проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.