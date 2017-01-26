За сутки в Псковской области произошли 29 преступлений

08:52, 27 января 2017, ПАИ

26 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 29 преступлений, в том числе грабеж и угон, которые удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову.

На территории Псковской области вчера произошли 3 ДТП, в результате которых один человек погиб и два пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 390 нарушений Правил дорожного движения.