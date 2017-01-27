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Общество

Правительство РФ изменило порядок разработки и реализации федеральных целевых программ

Правительство РФ изменило порядок разработки и реализации федеральных целевых программ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Принято решение о том, что на стадии разработки проекта концепции федеральной целевой программы должна проводиться предварительная оценка эффективности реализации её мероприятий и расходования бюджетных средств по направлению «капитальные вложения».

Установлены также дополнительные требования по подтверждению необходимости и достаточности мер для достижения целей и решения задач программы и обеспечения планируемой динамики целевых индикаторов и показателей.

Принятые решения будут способствовать повышению качества подготовки проектов ФЦП, эффективности использования средств федерального бюджета при реализации программ по направлению «капитальные вложения», считают в Правительстве.

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