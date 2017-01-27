В России создали Фонд развития информационных технологий

11:38, 27 января 2017, ПАИ

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым учреждён Российский фонд развития информационных технологий и его устав. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения.

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.