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Прокуратура требует наказать плюсский «Сервис» за прохладу в квартирах и недогретую воду

Прокуратура Плюсского района по коллективному обращению жителей многоквартирного дома №39а на улице Ленина в просёлке Плюсса провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства  муниципальным унитарным предприятием «Сервис».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в  ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, МУП «Сервис» предоставляет коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Так, температурный режим в квартирах дома не соответствует установленным нормам. Температура  горячей воды составляет  +41 -  +42 градуса, сама вода подается с примесью коричневого цвета, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации №20 от 7 апреля 2009 года.

В этой связи прокуратура района в адрес директора МУП «Сервис» и главы администрации Плюсского района внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Материалы прокурорской проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору для привлечения руководителя МУП «Сервис» к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ и 7.23 КоАП РФ соответственно.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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