С 2022 года в России заявление о преступлении можно будет подавать в электронном виде

12:38, 27 января 2017, ПАИ

К 2022 году в России появится Единая федеральная база данных о зарегистрированных преступлениях, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления правовой статистики Генпрокуратуры Олега Инсарова.

Речь идет о появлении в правоохранительных органах (СКР, МВД, МЧС, ФСБ, ФТС, ФСИН) автоматизированных рабочих мест, позволяющих быстро и корректно вводить статистику в общую базу. Предполагается, что сервис даст возможность любому гражданину подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела в режиме онлайн.

В настоящее время на дела заводятся бумажные карточки, которые заполняются от руки.

Разработку новой электронной системы учета Генпрокуратура РФ заказала в 2012 году.