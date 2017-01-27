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Культура

На Пушкинском театральном фестивале в Пскове заработает режиссёрская лаборатория

На XXIV Пушкинском театральном фестивале в Пскове заработает режиссёрская лаборатория. Три российских режиссера вместе с актерами псковской театральной труппы под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского будут создавать эскизы спектаклей. По окончании лаборатории работы представят зрителям на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первый эскиз, который увидят гости фестиваля, будет называться «Моцарт и Сальери». Режиссер - Дмитрий Крестьянкин. Показ состоится 11 февраля в 14:00.

Дмитрий Крестьянкин -  молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Красовского в петербургской Театральной академии (РГИСИ). Он родом из Тулы, где известен как актер местных театров, поэт, автор короткометражных фильмов и солист рок-группы «Кислород-14». В 2014 году он поставил дипломный спектакль «Дикие лебеди» в Учебном театре на Моховой в Петербурге.

В основе эскиза Крестьянкина - стихотворная пьеса Пушкина, основанная на легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери. Произведение было задумано в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Пушкин сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии». «Российский театр неоднократно обращался к этому тексту: Сальери играли такие знаменитые деятели сцены, как Михаил Щепкин, Константин Станиславский, Николай Симонов, Юрий Богатырев, Моцарта – Юрий Любимов, Альберт Филозов. Образ Сальери стал хрестоматийным примером завистника, а строки «Гений и злодейство несовместны», «Поверил я алгебру гармонией», «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше», «Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро» превратились в крылатые», - отметили в пресс-службе дирекции.

После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру.

Билеты на первый показ уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.

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