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Культура

Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России

XXIV Пушкинский театральный фестиваль включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационном туристском центре Псковской области.

Национальный календарь событий собрал информацию о лучших событиях февраля в России. В список вошли события из 10 регионов. Собранная информация передана в отечественные и зарубежные туристические фирмы, а также в офисы Visit Russia для презентации на международном рынке.

По версии Национального календаря событий, Пушкинский фестиваль, проводимый в Пскове, признан одним из лучших событий февраля. «В этом году на фестивале будет представлена насыщенная программа. Календарь событий форума включает не только сценические показы, а также лекции, научную конференцию, уникальные музыкальные мероприятия», - сообщила директор фестиваля Марина Николаева.

Национальный календарь событий (eventsinrussia.com) — проект о лучших туристических событиях России, созданный в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».

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