В финансовых учреждениях Пскова и Великих Лук выявили фальшивые купюры

10:22, 27 января 2017, ПАИ

В финансовых учреждениях Пскова и Великих Лук выявили денежные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данным фактам проводится проверка.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.