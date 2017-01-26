Рецидивист из Невельского района отправится в колонию за уклонение от административного надзора

10:02, 27 января 2017, ПАИ

Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 38-летний житель Невельского района Псковской области приговорен к 4 месяцам лишения свободы за уклонения от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Невельской прокуратуре, в отношении гражданина по отбытию наказания за ранее совершенное им преступление был установлен административный надзор сроком на шесть лет.

В судебном заседании установлено, что неоднократно судимый невельчанин, в том числе за кражу с незаконным проникновением в жилище, за изнасилование, прибыл на территорию Невельского района, однако, желая избежать контроля со стороны органов внутренних дел за соблюдением установленных ему судом административных ограничений и обязанностей, к избранному месту жительства не явился, то есть умышленно, без уважительной причины, уклонялся от административного надзора.

С учетом личности подсудимого, наличия у него отягчающего наказания обстоятельства в виде рецидива преступлений, позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.