Палкинский суд отправил в тюрьму вьетнамца и четырёх россиян за организацию незаконного перехода через границу

09:51, 27 января 2017, ПАИ

Палкинский районный суд приговорил к лишению свободы гражданина Вьетнама и четырёх россиян, которые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и их незаконный транзитный проезд через территорию РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что в марте 2016 года мужчины, объединившись в устойчивую организованную группу, организовали незаконный переход Государственной границы РФ в районе Палкинского района 16-ю гражданами Вьетнама. Группу задержали сотрудники правоохранительных органов в пограничной зоне.

Отметим, что приговор суда ещё не вступил в законную силу.