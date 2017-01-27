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Культура

Проданы все билеты на спектакли, которые пройдут на малой сцене театра в рамках Пушкинского фестиваля

Проданы все билеты на спектакли, которые пройдут на малой сцене Псковского академического  театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках XXIV Пушкинского фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что на малой сцене покажут постановки «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» (два варианта от двух театров), «Сцены из супружеской жизни», «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш».

Ещё есть возможность приобрести билеты на спектакли, которые пройдут на большой сцене театра, а также на благотворительный концерт Камерного хора Смольного собора и на показы эскизов лаборатории Лоевского. Отметим, что скоро в продажу поступят билеты на уникальное Пещное действо.

Напомним, что в рамках форума также состоятся лекции и творческие встречи, которые можно посетить бесплатно, но по предварительной записи. Чтобы зарегистрироваться, необходимо отправить свои данные (фамилия и имя) с указанием мероприятия, которое вы хотите посетить, на адрес электронной почты press@drampush.ru.

Полная афиша событий размещена на официальном сайте фестиваля. Билеты и подробную информацию можно получить здесь.

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  • XXIV Пушкинский театральный фестиваль
Проданы все билеты на спектакли, которые пройдут на малой сцене театра в рамках Пушкинского фестиваля Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России Выставка «Другой Пушкин» откроется 3 февраля в псковской галерее «Цех» Благотворительный концерт даст в Пскове камерный хор Смольного собора Санкт-Петербурга Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского театрального фестиваля
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