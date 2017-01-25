Премьер Эстонии считает невозможным бездумное предоставление гражданства даже прожившим в республике 25 лет

12:43, 27 января 2017, ПАИ

Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что желание его партии дать гражданство людям, прожившим в Эстонии больше 25 лет, не означает, что всем бездумно начнут раздавать паспорта. Об этом пишет «Росбалт».

Отвечая накануне на вопросы членов Рийгикогу (парламента), Юри Ратас отметил, что не поддерживает идею нулевого гражданства. «Мы говорим о людях, которые прожили в этой стране 25 и больше лет. Мы не говорим о тех людях, которые приехали в Эстонию после 20 августа 1991 году. Мы не говорим о том, что паспорт Эстонской Республики будут отправлять каждому человеку по почте», - сказал он.

Премьер уточнил, что предложение центристов касается только тех людей, которые жили в Эстонии до восстановления независимости 20 августа 1991 года. Также кандидат должен быть лоялен государству и дать присягу в этом: «Клянусь быть верным конституционному порядку Эстонии».

Многие международные организации, по его словам, говорили, что вопрос людей с серыми паспортами нужно решить. Он выразил в парламенте мнение, что если сейчас в Эстонии проживает более 80 тыс. человек с серыми паспортами, то на основании предложения Центристской партии получить гражданство сможет менее половины из них. «Я считаю, что как минимум половина из них не признают той логики, чтобы получить гражданство Эстонии», — заключил Юри Ратас.