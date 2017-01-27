Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в субботу

18:12, 27 января 2017, ПАИ

28 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.