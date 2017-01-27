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Общество

Депутаты Великолукской гордумы встретились с бывшими малолетними узниками концлагерей

В Великих Луках в Доме культуры Ленинского Комсомола состоялось очередное заседание общественной организации бывших малолетних узников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встречу, устроенную городским отделением Российского Красного Креста, пришли депутаты Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина и Александр Емельянов, а также начальник отдела здравоохранения администрации города Татьяна Игнатенкова.

Депутаты рассказали об экономической ситуации в городе, о том, что было сделано в процессе подготовки к 850-летию Великих Лук, о социальных проектах, направленных на улучшение качества жизни великолучан, которые уже реализованы или будут осуществлены в ближайшее время.

Юлия Ярышкина остановилась на сфере образования. Она рассказала, что в Великих Луках на сегодняшний день успешно функционируют 46 образовательных учреждений: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, в которых созданы все условия для учебы детей и работы педагогов. Депутат отметила, что проблемы, конечно, существуют, но работы по их устранению ведутся. В частности, есть проблема с кадрами, но реализация муниципальных программ, направленных на поддержку педагогов, в том числе и предоставление ведомственного жилья, уже приносит свои плоды, добавила она.

«У нас в городе сегодня развивается промышленность, а это налоги в бюджет, и, соответственно, дополнительные средства на реализацию различных социальных проектов, в том числе ремонт и строительство образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Перемены к лучшему очевидны, и мы надеемся, что наш город будет привлекательным для молодежи, а, в свою очередь, молодые специалисты и помогут решить проблему с кадрами и в сфере образования, и в сфере здравоохранения», - сказала Юлия Ярышкина.

Также она заявила, что ей особенно приятно было встретиться с членами данной организации, так как среди них много ее коллег-педагогов, кроме того, в работе по воспитанию молодежи нельзя обойтись без бесценного опыта накопленного старшим поколением.

В ходе встречи ее участники высказали ряд предложений и пожеланий, касающихся различных сфер жизнедеятельности города, от развития транспортной инфраструктуры до оказания услуг учреждениями здравоохранения города, которые были взяты депутатами на контроль.

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