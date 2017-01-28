28 января отмечается Новый год по лунному календарю

10:21, 28 января 2017, ПАИ

28 января отмечается Новый год по китайскому (лунному) календарю. Как сообщает calend.ru, в Китае фестивали и гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.

День приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Китая. В большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.

В этот праздник на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества. Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья — костюмированные пляски и маскарадные уличные шествия.