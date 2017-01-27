Число курильщиков за год в России почти не изменилось, показал опрос

12:54, 27 января 2017, ПАИ

Доля курильщиков за год в России практически не изменилась — 32% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследование было посвящено мерам антитабачного законодательства.

При этом 19% респондентов сообщили, что выкуривают по пачке или более в день. Еще 10% опрошенных курят по несколько сигарет почти каждый день, 3% - две-три штуки в неделю/месяц. Вредной привычке в большей степени подвержены мужчины (курит почти каждый второй – 48%) и люди в возрасте 25-34 лет (44%). Около двух третей опрошенных (67%), по их словам, не курят, в том числе 20% - это те, кто смог отказаться от сигарет (среди мужчин эта доля составляет 30%).

Несмотря на то, что, по данным опросов, курящих в стране в последние годы стало меньше (с 41% в 2013 году до 31% в 2016 году), более половины респондентов (54%) при ответе на вопрос о том, снизилось ли в целом потребление сигарет в России за последние четыре года, дали отрицательный ответ. Отметили уменьшение доли курильщиков 33% опрошенных, а 10%, напротив, сказали, что она увеличилась.

«На этом фоне инициатива по введению полного запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, получает широкую поддержку в обществе», - отметили во ВЦИОМ. Так, за это предложение высказались 61% опрошенных россиян, причем даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%. Не поддержали инициативу Минздрава 36% опрошенных, в том числе 41% мужчин, 44% в группе 35-44-летних, 43% опрошенных предпенсионного возраста.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ провел методом телефонного интервью среди 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.