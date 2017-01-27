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Общество

Общественники осмотрели камеры в изоляторе псковского УМВД

Члены Общественного совета при УМВД России  по Псковской области Виктор Иванов и Андрей Стегний проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания  УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.мвд.рф

Общественники осмотрели  камеры, медицинский кабинет, помещения для встреч с адвокатом и следователем, дворик для прогулок,  познакомились с документацией, размещенной на информационных стендах. 

В ходе посещения особое внимание они обратили на состояние  материально-технического и медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, а также на его соответствие  установленным нормативным актам.

Представители общественности не установили нарушений прав и законных интересов задержанных. «Выполняется и главное требование, предъявляемое  к подобным учреждениям, это  - соблюдение прав человека»,- подчеркнул Виктор Иванов.

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