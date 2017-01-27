Общественники осмотрели камеры в изоляторе псковского УМВД

13:21, 27 января 2017, ПАИ

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Иванов и Андрей Стегний проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Общественники осмотрели камеры, медицинский кабинет, помещения для встреч с адвокатом и следователем, дворик для прогулок, познакомились с документацией, размещенной на информационных стендах.

В ходе посещения особое внимание они обратили на состояние материально-технического и медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, а также на его соответствие установленным нормативным актам.

Представители общественности не установили нарушений прав и законных интересов задержанных. «Выполняется и главное требование, предъявляемое к подобным учреждениям, это - соблюдение прав человека»,- подчеркнул Виктор Иванов.