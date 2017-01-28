Международный день защиты персональных данных празднуют сегодня в мире

09:17, 28 января 2017, ПАИ

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности.

Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные». Основными принципами обработки и защиты персональных данных стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями. Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В настоящее время рабочие группы разрабатывают предложения по обновлению Конвенции с целью повышения уровня стандартов защиты данных не только в Европе, но и во всем мире.