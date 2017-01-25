7-8 февраля в Великих Луках пройдут финальные соревнования Чемпионата области Школьной баскетбольной лиги

12:08, 27 января 2017, ПАИ

7-8 февраля в городе Великие Луки пройдут финальные соревнования Чемпионата Псковской области Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» («Финал четырёх»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования пройдёт в Великолукской академии физкультуры и спорта.

7 февраля в 13:00 сыграют команды лицея № 11 города Великие Луки и школы № 1 Острова (девушки), в 14:15 – сборные Новосокольнической средней школы и школы № 1 города Дно (юноши), в 15:30 – Локнянской школы и естественно-математического лице № 20 Пскова (девушки), в 16:45 – Себежской и Гдовской школ (юноши).

8 февраля в 12:00 состоится матч за 3-е место (девушки), в 13:30 – матч за 3-е место (юноши). В 15:00 проведут финал среди команд девушек, в 16:40 – среди юношеских команд.

На 18:20 намечена торжественная церемония награждения.