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Политика

Депутат Госдумы Антон Морозов проведет прием граждан в Псковском районе

Псковскую область с рабочим визитом посетит депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Антон Морозов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

Фото предоставлено Псковским региональным отделением ЛДПР

Парламентарий проведет прием граждан в деревне Кирово Краснопрудской волости Псковского района. Встреча пройдет 30 января с 14:00 до 16:00 в Доме культуры.

Также Антон Морозов планирует проверить работу штабов местных отделений ЛДПР в нескольких районах Псковской области.

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