Депутат Госдумы Антон Морозов проведет прием граждан в Псковском районе
Псковскую область с рабочим визитом посетит депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Антон Морозов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.
Парламентарий проведет прием граждан в деревне Кирово Краснопрудской волости Псковского района. Встреча пройдет 30 января с 14:00 до 16:00 в Доме культуры.
Также Антон Морозов планирует проверить работу штабов местных отделений ЛДПР в нескольких районах Псковской области.