Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
27 января Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. Как передает «Фонтанка», за проголосовали 380 депутатов, против – трое.
Документ в Госдуму внесла группа депутатов, ранее с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина. Проект закона предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называл декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.