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Общество

Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье

27 января Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. Как передает «Фонтанка», за проголосовали 380 депутатов, против – трое.

Документ в Госдуму внесла группа депутатов, ранее с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина. Проект закона предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называл декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.

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