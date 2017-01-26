16-летний великолучанин угнал ИЖ, чтобы покататься и сдать его на металлолом

11:56, 27 января 2017, ПАИ

В Великих Луках экипаж ДПС задержал молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 26 января от дома по улице Вокзальной неизвестные угнали автомобиль ИЖ. Владелец транспортного средства обратился за помощью к стражам порядка, и незамедлительно были сориентированы соответствующие полицейские подразделения.

В результате разыскиваемая машина была обнаружена, установлен и подозреваемый в угоне – им оказался учащийся 2000 года рождения. По словам несовершеннолетнего, он хотел покататься, а потом сдать легковушку в пункт приема металла.