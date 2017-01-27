0
11:46
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
09:34
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
08:31
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
18:03
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
Еще новости
Общество

В библиотеке на Юбилейной в Пскове проходит День памяти в честь освобождения Ленинграда

27 января, в День полного освобождения города Ленинграда от блокады, в Пскове в Библиотеке-Центре общения и информации (улица Юбилейная, дом 87 а) с 11:00 до 17:00 проходит День памяти «Блокада Ленинграда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этот день библиотека предлагает всем желающим посмотреть документальный фильм «Неизвестные страницы блокады Ленинграда», ознакомиться с выставкой книг «900 дней мужества», а также присоединиться к акции «Читай блокадные страницы...» и прочитать стихи, посвященные блокаде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
27 января 2017
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
27 января 2017
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников 2
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
27 января 2017
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января 1
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
26 января 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Секта защитничков
26 января 2017
Секта защитничков 34
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 1

Идет загрузка...