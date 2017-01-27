В библиотеке на Юбилейной в Пскове проходит День памяти в честь освобождения Ленинграда

12:13, 27 января 2017, ПАИ

27 января, в День полного освобождения города Ленинграда от блокады, в Пскове в Библиотеке-Центре общения и информации (улица Юбилейная, дом 87 а) с 11:00 до 17:00 проходит День памяти «Блокада Ленинграда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этот день библиотека предлагает всем желающим посмотреть документальный фильм «Неизвестные страницы блокады Ленинграда», ознакомиться с выставкой книг «900 дней мужества», а также присоединиться к акции «Читай блокадные страницы...» и прочитать стихи, посвященные блокаде.