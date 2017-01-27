Андрей Турчак вместе с жителями Новосокольников почтил память освободителей города от фашистов

12:23, 27 января 2017, ПАИ

Торжественный митинг, посвященный празднованию 73-й годовщины города и района от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Новосокольниках сегодня, 27 января. В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что Великая Отечественная война оставила «очень тяжелый след на теле муниципалитета» — из 20 тысяч жителей Новосокольников, ушедших на войну, вернулись меньше половины, в освободительной операции погибли более 15 тысяч советских солдат и офицеров. «В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. И сегодня мы должны сказать огромные слова благодарности ветеранам и детям-войны, которые восстанавливали народное хозяйство в послевоенные годы», — сказал Андрей Турчак.

От себя лично и от администрации области он поздравил всех присутствующих со знаменательной датой, пожелал ветеранам крепкого здоровья, а жителям района — мира и добра. «Новосокольнический район по праву считается одним из передовых в области. Территория развивается, здесь появляются и строятся новые предприятия и в этом ваша большая заслуга», — обратился Андрей Турчак к жителям муниципалитета.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев подчеркнул, что каждый житель района знает, с каким трудом враг был изгнан с новосокольнической земли. По итогам освободительной операции девяти ее участникам было присвоено звание Героя Советского Союза, тринадцать участников войны в разные годы были удостоены звания «Почетный гражданин».

В этот праздничный день всем трудовым коллективам и жителям района Виталий Соловьев пожелал счастья, благополучия и процветания, а молодежи — «радоваться жизни, трудится во имя мира и созидания, любить свою малую родину, чтобы ни у кого не было желания на нее посягнуть».

Отдельные слова признательности он выразил ветеранам и участникам войны, поблагодарив их за великий подвиг. «Спасибо за самое великое счастье на земле: за возможность радоваться жизни, детям и каждому новому дню», — заключил глава района.

Также в ходе памятного мероприятия прозвучали поздравления в адрес жителей Новосокольнического района от депутатов Псковского областного Собрания, от участников Великой Отечественной и учеников Новосокольнической средней школы.

Сын участника боев за освобождение города Новосокольники, заведующий отделом Волгоградского музея Сталинградской битвы Анатолий Гордияш, который был специально приглашен на мероприятие, поблагодарил областные и районные власти, волонтеров за сохранение памяти о войне. «Вчера я смог проехать по этим местам и окунуться в то время. Братские захоронения и памятники в отличном состоянии», — отметил он и пожелал все жителям города и района счастья, здоровья, благополучия.

После памятного митинга участники торжественного мероприятия почтили память павших минутой молчания. Затем Андрей Турчак, Виталий Соловьев и другие участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню и братскому захоронению.

Напомним, город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград. Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. Целый год понадобилось советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками с тяжелейшими боями пройти 27 км до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел. В боях за освобождение Новосокольнического района погибли более 11 тыс. советских солдат и офицеров, более 9 тыс. жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.