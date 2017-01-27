Первенство и чемпионат Северо-Запада по боксу пройдут в Пскове

13:29, 27 января 2017, ПАИ

С 8 по 12 февраля в спортивном зале Псковского агротехнического колледжа (Псков, Ленинградское шоссе, 24) пройдет первенство Северо-Западного федерального округа по боксу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.

В первенстве примут участие юноши 2001-2002 годов рождения, девушки 1999-2000 и 2001-2002 годов рождения. В те же дни будет проводиться чемпионат СЗФО по боксу среди женщин.

8 февраля в 16:00 состоятся предварительные бои, в 18:00 — открытие соревнования. 9 и 10 февраля в 14:00 также запланированы предварительные бои, 11 феврале в то же время -полуфинальные, 12 февраля в 11:00 — финальные, а также награждение победителей.

Кроме того, 19 февраля в 12:30 в спорткомплексе «Электрон» (улица Киселева, 1) состоится открытие чемпионата и первенства Псковской области по кобудо.