270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь

15:40, 27 января 2017, ПАИ

Средства на выплату льгот и социальных пособий разным категориям граждан за декабрь направили во все муниципальные образования Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения области.

Начальник Госуправления Армен Мнацаканян отметил, что финансирование пособий обеспечено за счет средств областного бюджета. «Произведены все выплаты, в том числе на третьего ребенка», — подчеркнул он.

Общий объем направленных финансовых средств составил 270 млн рублей. Из них более 100 млн рублей пошли на компенсацию льгот за коммунальные услуги, 70 млн рублей — на выплаты ветеранам, более 50 млн рублей — на детские пособия, на оплату содержания детей в приемных семьях, около 40 млн рублей — на выплату на третьего ребенка, остальные средства направили на пособия и льготы другим категориям граждан.

«В Псковской области получателями социальных пособий и льгот являются более 200 тысяч человек», — сказал Армен Мнацаканян.

Он также напомнил, что оформить льготы граждане могут через многофункциональные центры или центры социального обслуживания, которые работают во всех районах области.