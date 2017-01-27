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Общество

Сохранение природного наследия Пушкиногорья обсудят специалисты 3 февраля

3 февраля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» совместно с Управлением Росприроднадзора по Псковской области проведёт круглый стол на тему «Сохранение природного наследия Пушкиногорья», который посвящён 100-летию заповедного дела в России и Году экологии, сообщается на сайте заповедника.

Целью круглого стола станет обсуждение тематики изучения и сохранения природного наследия Пушкинского края, а также вопросов, связанных с экологической обстановкой в Пушкиногорском районе. Участники встречи, в частности, обсудят экологическую обстановку в Пушкиногорском районе, практическое применение изменений природоохранного законодательства, роль предприятий Пушкиногорского района, как объектов негативного воздействия на окружающую среду, историю становления природоохранной работы в Пушкиногорском районе, историю сохранения и состояния водных объектов на территории Пушкиногорского района; изучение и сохранение природного наследия на особо охраняемых территориях; популяризацию природного наследия Пушкинского края, экологическое просвещение.

Круглый стол начнёт работу в 10:00 часов в зале президиума Научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

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