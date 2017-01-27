Международный турнир в Локне боксеры посвятят герою Александру Матросову

12:41, 27 января 2017, ПАИ

23-25 февраля в спортивном зале Локнянского сельскохозяйственного техникума пройдет XIX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Соревнования стартуют 23 февраля в 17:00. На следующий день состязания начнутся в 14:00, 25 февраля — в 12:00.

Напомним, Александр Матросов - красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его поступок широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино как подвиг и стал в русском языке устойчивым выражением: «грудью на амбразуру».

Александр Матросов погиб 27 февраля 1943 в деревне Чернушки Псковской области.