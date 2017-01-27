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На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России

С 16 по 20 февраля на озере Большой Иван в Невельском районе (Псковская область) пройдет чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации рыболовного спорта.

В соревнованиях, которые состоятся в регионе во второй раз, примут участие сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. На сегодня зарегистрировались 24 команды из Красноярского и Алтайского краев, республик Башкортостан, Удмуртия, Коми, Архангельской, Ростовской, Ульяновской, Тульской, Тюменской, Орловской, Вологодской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сначала в регионах проходит отбор лучших рыболовов, и выступить на чемпионате России получают право спортсмены не ниже первого разряда. Просто так не попадешь — нужно иметь спортивные достижения, - отметили в Федерации. - Неделю назад прошел чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку, по итогам которого и были сформированы команды для участия в предстоящем состязании». Регион представят сборная команда, команды Пскова и Усвтят.

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