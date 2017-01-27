Научная конференция «Литургия и театр» откроется в Пскове 9 февраля
Научная конференция «Литургия и театр» откроется в Пскове 9 февраля в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, автором идеи форума стала Алёна Карась, она же будет и его модератором.
Программа конференции
9 февраля 19:00
Приказные палаты. Псков, Кремль, 4
Пещное действо. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва)
10 февраля 11:00 – 14:00
Зал президиума. Научно-культурный центр. Псковская область, Пушкинские Горы
Программа заседания:
Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».
Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.
Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.
Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?
Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.
10 февраля 14:45
Cвято-Успенский Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных, могила А.С. Пушкина
Лития
11 февраля 10:00 – 14:00
Медиахолл. Театрально-концертная дирекция. Псков, ул. Пушкина, 13
Программа заседания:
Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.
Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.
Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.
Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».
Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.
Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.
Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVII века.