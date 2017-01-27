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Культура

Научная конференция «Литургия и театр» откроется в Пскове 9 февраля

Научная конференция «Литургия и театр» откроется в Пскове 9 февраля в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, автором идеи форума стала Алёна Карась, она же будет и его модератором.  

Программа конференции

9 февраля 19:00

Приказные палаты. Псков, Кремль, 4

Пещное действо. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва)

10 февраля 11:00 – 14:00

Зал президиума. Научно-культурный центр. Псковская область,  Пушкинские Горы

Программа заседания:

Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».

Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.

Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.

Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?

Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.

10 февраля 14:45

Cвято-Успенский Святогорский монастырь, некрополь Ганнибалов-Пушкиных, могила А.С. Пушкина

Лития

11 февраля 10:00 – 14:00

Медиахолл. Театрально-концертная дирекция. Псков, ул. Пушкина, 13

Программа заседания:

Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.

Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.

Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.

Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».

Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.

Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.

Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVII века.

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