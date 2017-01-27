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Общество

Сборы кинологов прошли в псковском УФСИН

На базе двух структурных подразделений УФСИН России по Псковской области (ИК-5 и СИЗО-2) прошли учебно-методические сборы с начальниками кинологических отделений и групп. План проведения сборов включал теоретические и практические занятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Значительная часть сборов посвящалась отработке практических действий специалиста-кинолога со служебной собакой в составе караула, а также  соблюдению мер безопасности при работе с собаками, оказанию им первой помощи, совершенствованию навыков дрессировки: общий курс, полоса препятствий, выборка вещи и человека, обыск транспорта и местности, лобовая атака, следовая работа.

На примере работы кинологических подразделений ИК-5 и СИЗО-2 была продемонстрирована боеготовность караула и дежурной смены по розыску бежавшего осужденного и отработаны методики забора запаха с контрольно-следовой полосы, фиксации предмета фигуранта, постановки служебной собаки на след, обыск местности.

По итогам учебно-методических сборов специалисты-кинологи сдали зачеты по знанию нормативных документов, обсудили предстоящие соревнования и смотр-конкурс на лучшее оборудование учебно-материальной базы кинологических подразделений, подвели итоги служебной деятельности за 2016 год, определив приоритетные задачи на 2017 год.

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