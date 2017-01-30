Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе

09:36, 30 января 2017, ПАИ

Центр недвижимости «Авентин-Псков» подготовил новые выгодные предложения для покупки домов, квартир и участков со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, участок 27 соток в деревне Федоровщина с круглогодичным подъездом подешевел на 50 тысяч рублей. Это хорошее место для постройки жилого дома либо коммерческого предприятия. Старая цена - 950 тысяч рублей, новая - 900 тысяч рублей.

Крупногабаритная однокомнатная квартира в новом доме на Рижском проспекте, 74 теперь продается за 1 млн 800 тысяч рублей вместо 1 млн 900 тысяч, скидка составляет 100 тысяч рублей.

Двухкомнатную квартиру старой планировки на Ближнем Завеличье (Коммунальная, 12) можно купить за 1 млн 300 тысяч рублей, раньше она продавалась за 1 млн 350 тысяч (скидка - 50 тысяч рублей).

Также на продажу выставлены новые объекты:

1. Однокомнатная квартира старой планировки на Завеличье по улице Красноармейской, 35 на 2-м этаже в хорошем состоянии. Чистая и уютная квартира в хорошем районе со всей инфраструктурой. Рядом есть остановка, во дворе очень просторная парковка, так что с тем, куда вечером припарковать машину, проблем нет. Три сетевых магазина в шаговой доступности. Выгодная цена - 1 млн 100 тысяч рублей.

2. Двухкомнатная квартира новой планировки в Новом Изборске - продается за 900 тысяч рублей.

3. Однокомнатную квартиру новой планировки на Лепешинского, 8 можно приобрести за 1 млн 130 тысяч рублей. Квартира в хорошем состоянии и продается с встроенной кухней.

4. Две комнаты в двухкомнатном блоке по улице Солнечной, 7. Комнату площадью 11,6 кв. м. продают за 470 тысяч рублей, 17,5 кв. м. - за 570 тысяч рублей.

5. Земельный участок 13 соток для строительства дома в деревне Паклино стоит 180 тысяч рублей.

6. Земельный участок 176 соток в Себежском районе рядом с озером.

7. Коммерческое помещение в центре Пскова по улице Гоголя, 6 общей площадью 217 кв. м. с парковкой. В помещении два входа. Большие витринные окна.