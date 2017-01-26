В Пскове водитель «Лады» не уступил дорогу «Рено» под управлением женщины и совершил ДТП

12:59, 27 января 2017, ПАИ

В Пскове на Крестовском шоссе, 41 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Рено» под управлением 40-летней женщины, которая ехала во встречном направлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП водитель «Рено» самостоятельно обратилась в медучреждение.

Кроме того, в Пскове 29-летний водитель автомобиля «Чери», двигаясь по Рижскому проспекту, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В итоге водитель машины обратился за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.