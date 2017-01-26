У жителя Великих Лук изъяли метамфетамин в крупном размере

13:06, 27 января 2017, ПАИ

У 30-летнего жителя Великих Лук обнаружили и изъяли метамфетамин в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оперативники задержали этого ранее судимого мужчину в магазине в деревне Фотьево Великолукского района. При личном досмотре у него был изъят пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Как показала экспертиза, это вещество - метамфетамин массой 1,62 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело.