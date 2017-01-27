Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом

13:34, 27 января 2017, ПАИ

24-27 июля в Псковской области пройдёт Чемпионат России по парашютному спорту на точность приземления. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Состязания состоятся на аэродроме «Сорокино» в Псковском районе. «В регион приедут лучшие команды со всей России, - отметил Иван Штылин. - Помогать в проведении чемпионата нам будет 76-я дивизия ВДВ».

Иван Штылин рассказал, что с предложением провести чемпионат в Псковской области выступил главный тренер сборной России по парашютному спорту, старший тренер ЦСКА, подполковник Александр Иванов. «Он высказал такую инициативу, мы её приняли. Подойдём к вопросу организации соревнования со всей ответственностью», - подчеркнул глава областного спорткомитета.