0
13:34
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
13:00
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
15:56
11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России»
14:42
Кто с рулём к нам придет…
13:38
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
18:53
Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
15:28
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса
Еще новости
Спорт

Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом

24-27 июля в Псковской области пройдёт Чемпионат России по парашютному спорту на точность приземления. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Состязания состоятся на аэродроме «Сорокино» в Псковском районе. «В регион приедут лучшие команды со всей России, - отметил Иван Штылин. - Помогать в проведении чемпионата нам будет 76-я дивизия ВДВ».

На фото: Александр Иванов и Иван Штылин

Иван Штылин рассказал, что с предложением провести чемпионат в Псковской области выступил главный тренер сборной России по парашютному спорту, старший тренер ЦСКА, подполковник Александр Иванов. «Он высказал такую инициативу, мы её приняли. Подойдём к вопросу организации соревнования со всей ответственностью», - подчеркнул глава областного спорткомитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
27 января 2017
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
27 января 2017
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России»
25 января 2017
11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России» 2
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
25 января 2017
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
23 января 2017
Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса
23 января 2017
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса 2
ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
23 января 2017
ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»
21 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»

Идет загрузка...