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Спорт

Глава Пскова вручил юбилейные медали ДОСААФ ветеранам мотоциклетного спорта

Сегодня, 27 января, в технической школе псковского отделения ДОСААФ состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей общества ветеранам мотоциклетного спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

От имени муниципальных властей спортсменов поздравил глава Пскова Иван Цецерский: «Мотоциклетный спорт в ДОССАФ занимает ведущие позиции, дает нашему городу авторитет и славу. Вы, выступая за пределами Пскова и России, представляете наш город и добиваетесь высоких результатов». Руководитель муниципалитета поблагодарил ветеранов и родителей, которые вносят значительный вклад в развитие мотоспорта.

Слова приветствия прозвучали также от руководителя мотоклуба и председателя Федерации мотоспорта Псковской области Алексея Караваева, который поблагодарил Ивана Цецерского за внимание к ДОССАФ.

Ветеранам мотоспорта глава города и председатель регионального отделения общества вручили юбилейные медали ДОСААФ, благодарственные письма, действующим спортсменам - присвоили разряды.

Отметим, в мотоклубе ДОСААФ на сегодняшний день состоят 27 членов в возрасте от 10 до 54 лет.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), ныне ДОСААФ, было создано 23 января 1927 года на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда АВИАХИМа и участников пленума ОСО. Главной задачей общество считало патриотическое воспитание своих членов и подготовку их к защите Родины. С юбилеем псковское отделение ДОСААФ накануне поздравили муниципальные и региональные власти.

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