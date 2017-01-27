Более 500 млн рублей выделят регионам на обустройство городских парков

15:14, 27 января 2017, ПАИ

26 января Правительство России одобрило предложение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о выделении 500 млн рублей на поддержку обустройства городских парков в текущем году. Как сообщается на сайте Минстроя, средства федеральной субсидии предназначены для софинансирования мероприятий по благоустройству парков в городах с населением до 250 тысяч человек.

Глава Минстроя России Михаил Мень рассказал, что регион должен заключить с министерством соглашение о представлении субсидии, в котором есть обязательства по распределению средств между городами. В документе указывается обязательство муниципалитетов принимать решение по благоустройству парков на основании общественного обсуждения. «Если парк в городе всего один, то на общественных обсуждениях принимается решение о перечне работ и утверждается дизайн-проект. Если возможных объектов благоустройства несколько – то жители города сначала выбирают конкретный парк», - отметил Михаил Мень.

Кроме того, устанавливается алгоритм получения и использования субсидии. Регион должен подать заявку в Минстрой России, на основании которой до 1 марта 2017 года будет заключено соглашение о предоставлении субсидии между министерством и субъектом. До 1 апреля субъект должен утвердить правила предоставления и распределения средств между малыми городами и определить перечень получателей субсидии.

«Сроки мы ставим очень сжатые, но нужно работать оперативно, чтобы люди могли как можно скорее увидеть конкретные результаты», - сказал министр. Так, перечень муниципальных образований, попавших в программу, должен быть представлен в Минстрой России до 15 апреля 2017 года. До 1 июня примут решения о выборе парка с учетом проведения общественных слушаний, а до 1 июля муниципалитеты должны разработать и утвердить с учетом общественной дискуссии дизайн-проект парка и перечень работ.

Отчет должен предоставляться в Минстрой России ежеквартально, а все работы должны быть завершены в 2017 году.