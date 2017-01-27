Суд заставил жительницу Псковской области вселить внука и невестку в квартиру в Калининграде

13:53, 27 января 2017, ПАИ

Калининградские и псковские приставы помогли решить квартирный вопрос женщине с ребёнком.

Как Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Калининградской области, женщина развелась с мужем, после чего свекровь запретила ей и её ребёнку жить в своей квартире в Калининграде, несмотря на то, что они были там зарегистрированы.

Мирным путем договориться не удалось и поэтому женщина обратилась в суд Московского района Калининграда, по решению которого владельцу жилья обязали не чинить препятствий в пользовании квартирой бывшей невестке и выдать ей ключи от входной двери.

Судебный пристав-исполнитель ОСП Московского района на основании решения районного суда возбудила исполнительное производство в отношении должницы, но исполнение его осложнилось тем, что должница в настоящее время проживает и работает в Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель направила поручение псковским коллегам, чтобы они вручили должнице под роспись постановления о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ.

В результате предпринятых судебными приставами Калининградской и Псковской областей оперативных мер ключи от квартиры были переданы взыскательнице. В присутствии судебных приставов она была вселена с ребенком в квартиру, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.