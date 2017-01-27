0
15:40
270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь
12:23
Андрей Турчак вместе с жителями Новосокольников почтил память освободителей города от фашистов
11:46
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
09:34
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
08:31
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
18:03
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
Еще новости
Общество

Суд заставил жительницу Псковской области вселить внука и невестку в квартиру в Калининграде

Калининградские и псковские приставы  помогли решить квартирный вопрос женщине с ребёнком.

Как Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Калининградской области, женщина развелась с мужем, после чего свекровь запретила ей и её ребёнку жить в своей квартире в Калининграде, несмотря на то, что они были там зарегистрированы.

Мирным путем договориться не удалось и поэтому женщина обратилась в суд Московского района Калининграда, по решению которого владельцу жилья обязали не чинить препятствий в пользовании квартирой бывшей невестке и выдать ей ключи от входной двери.

Судебный пристав-исполнитель ОСП Московского района  на основании решения районного суда возбудила исполнительное производство в отношении должницы, но  исполнение его  осложнилось тем, что должница в настоящее время проживает и работает в Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель направила поручение псковским коллегам, чтобы они вручили должнице под роспись постановления о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи  17.15 КоАП РФ.

В результате предпринятых судебными приставами Калининградской и Псковской областей оперативных мер  ключи от квартиры были переданы взыскательнице. В присутствии судебных приставов она была вселена с ребенком в квартиру, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь
27 января 2017
270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь
Андрей Турчак вместе с жителями Новосокольников почтил память освободителей города от фашистов
27 января 2017
Андрей Турчак вместе с жителями Новосокольников почтил память освободителей города от фашистов
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
27 января 2017
Госдума проголосовала за отмену уголовного наказания за побои в семье
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
27 января 2017
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников 4
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января
27 января 2017
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января 1
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
26 января 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году

Идет загрузка...